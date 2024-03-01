ОАК сдвинула сроки поставок новых гражданских самолетов

Новые SSJ и МС-21 ожидал в этом году «Аэрофлот». При этом твердый контракт у компании с ОАК заключен пока только на 18 МС-21−310 и 34 SSJ100. Согласно паспорту инвестпроекта по льготному лизингу самолетов в адрес «Аэрофлота», первые SSJ должны были поступить перевозчику еще до конца 2023 года, но поставку сдвинули на третий квартал 2024 года, сообщал «Коммерсантъ». Осенью этого года «Аэрофлот» ожидал уже партию из восьми следующих SSJ, зимой — еще восемь. До конца этого года ожидалась передача «Аэрофлоту» первых пяти Ту-214 (твердого контракта нет) и первых шести МС-21.