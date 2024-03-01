Набиуллина: банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику

АНОСИНО, 1 марта. /ТАСС/. Российские банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику, для этого необходимо ввести дифференцированный подход для банков по уплате взносов в Фонд страхования вкладов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.