«Мы планируем ввести дифференциацию взносов банков в Фонд страхования вкладов. Банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику и пример Киви-банка здесь показателен» — сказала она.
Набиуллина: банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику
АНОСИНО, 1 марта. /ТАСС/. Российские банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику, для этого необходимо ввести дифференцированный подход для банков по уплате взносов в Фонд страхования вкладов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.