Костин допустил рост лимита для обмена замороженных активов до 1 млн рублей

«Мы тоже за то были, чтобы вернуть все. Но пока Центральный банк, правительство решили начать аккуратно. Но обещали дальше пойти со 100 тыс. руб. до миллиона и так далее, может быть, доберутся до более крупных инвесторов», — сказал господин Костин в интервью телеканалу «Россия-24».
8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированных активов стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Документ предполагает, что обмен с иностранцами будет проходить в формате торгов, условия которых определит правительственная комиссия. Минфин планирует запустить процесс в 2024 году.
По оценкам Минфина, в результате блокировок иностранных активов пострадало примерно 3,5 млн российских инвесторов, а всего за рубежом оказалось заморожено средств на 1,5 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что обмен активами позволит вернуть вложения 2,5 млн российским инвесторам.
Лусине Баласян.