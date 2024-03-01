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Костин допустил рост лимита для обмена замороженных активов до 1 млн рублей

Президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что правительство может увеличить лимит стоимости для обмена замороженных активов инвесторами с нынешних 100 тыс. до 1 млн руб. или более. По его словам, процесс обмена было решено запустить постепенно.
Источник: РИА "Новости"

«Мы тоже за то были, чтобы вернуть все. Но пока Центральный банк, правительство решили начать аккуратно. Но обещали дальше пойти со 100 тыс. руб. до миллиона и так далее, может быть, доберутся до более крупных инвесторов», — сказал господин Костин в интервью телеканалу «Россия-24».

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об обмене заблокированных активов стоимостью в пределах 100 тыс. руб. Документ предполагает, что обмен с иностранцами будет проходить в формате торгов, условия которых определит правительственная комиссия. Минфин планирует запустить процесс в 2024 году.

По оценкам Минфина, в результате блокировок иностранных активов пострадало примерно 3,5 млн российских инвесторов, а всего за рубежом оказалось заморожено средств на 1,5 трлн руб. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что обмен активами позволит вернуть вложения 2,5 млн российским инвесторам.

Лусине Баласян.