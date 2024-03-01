Костин допустил рост лимита для обмена замороженных активов до 1 млн рублей

«Мы тоже за то были, чтобы вернуть все. Но пока Центральный банк, правительство решили начать аккуратно. Но обещали дальше пойти со 100 тыс. руб. до миллиона и так далее, может быть, доберутся до более крупных инвесторов», — сказал господин Костин в интервью телеканалу «Россия-24».