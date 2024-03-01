Ипотека в помощь. Эксперт раскрыла, как выгодно купить загородный дом

Покупка загородного дома сегодня стала доступна для многих россиян. По оценкам экспертов, интерес связан с возможностью приобретения жилья большой площадью, а также с развитием льготных ипотечных программ. Что будет с ценами на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2024 году и какие тренды преобладают на рынке — в материале aif.ru.
Одним из локомотивов развития строительной отрасли эксперты называют индивидуальное жилищное строительство. Оно предполагает именно строительство отдельного дома на своем участке для личного проживания, а не как это было раньше — для разведения животных или выращивания плантаций картофеля, объясняет руководитель онлайн-центра ипотеки и недвижимости Анастасия Уфимцева. "В последние годы очень сильно вырос спрос на ИЖС.
Как раз сейчас рынок разогнался так, как никогда прежде. По статистике, каждый второй человек в нашей стране мечтает о своем загородном доме. Но раньше это было больше роскошью, чем реальной возможностью для большинства людей. Буквально несколько лет назад всё изменилось.
Государство стало поддерживать развитие ИЖС в нашей стране и запустило несколько программ льготной ипотеки на покупку или строительство дома. И это стало драйвером на рынке загородного строительства и позволило почти каждой семье перебраться из тесной квартиры в просторный загородный дом", — объясняет эксперт.
Сегодня действует несколько программ, которые позволяют купить или построить дом по ставке от 1 до 8%. Однако эти программы действует по-разному и распространены как на федеральном, так и на региональном уровне, уточняет Анастасия Уфимцева.
«Самые распространённые из всех — это программы господдержки и Семейной ипотеки, которые позволяют купить или построить дом с подрядчиком или по своему усмотрению по ставке 6%-8%. Под эти программы попадают большинство российских семей, и именно поэтому они пользуются большим спросом», — объясняет эксперт.
Основное отличие между этими программами заключается в том, что программа господдержки не привязана к дате рождения детей и доступна абсолютно всем. Это была самая популярная программа до 23 декабря 2023 года, пока не ввели серьезные ограничения по ней.
Напомним, что был снижен лимит с 12 млн до 6 млн рублей и увеличили первоначальный взнос с 20% до 30%. С этим связано уменьшение интереса к ней, считает Анастасия Уфимцева. «Но это единственная программа, по которой можно взять деньги на строительство дома без подрядчика. То есть если человек сможет пройти по условиям под семейную ипотеку, но хочет построить дом сам, то нельзя воспользоваться этими условиями. В этом случае будет доступна только программа господдержки», — объясняет эксперт.
Поэтому сейчас более востребована программа Семейной ипотеки, которая предполагает наличие детей, рожденных в определенный период. А именно: наличие хотя бы одного ребёнка, рождённого с 2018 года, или наличие двух детей до 18 лет, или наличие одного ребёнка инвалида до 18 лет.
Но по этой программе можно построить дом только с подрядный организацией, уточняет Уфимцева. «Прогноз по рынку таков: программа Господдержки будет закрыта с этого момента полностью. А Семейная ипотека, возможно, и будет продлена, но, скорее всего, уже на более жёстких условиях. Таким образом, сейчас есть уникальная возможность стать собственником просторного загородного дома с платежом как за маленькую старую квартиру в городе», — резюмирует эксперт по недвижимости.
Кроме этого существуют и ряд других программ, которые можно также использовать для строительства или покупки ИЖС. Речь идет о Сельской ипотеке, IT ипотеке, Арктической ипотеке. Эти программы предполагают наличие особых условий у заемщика или проживание в определённом регионе нашей страны. Все они имеют разный срок действия.