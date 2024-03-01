Ипотека в помощь. Эксперт раскрыла, как выгодно купить загородный дом

Напомним, что был снижен лимит с 12 млн до 6 млн рублей и увеличили первоначальный взнос с 20% до 30%. С этим связано уменьшение интереса к ней, считает Анастасия Уфимцева. «Но это единственная программа, по которой можно взять деньги на строительство дома без подрядчика. То есть если человек сможет пройти по условиям под семейную ипотеку, но хочет построить дом сам, то нельзя воспользоваться этими условиями. В этом случае будет доступна только программа господдержки», — объясняет эксперт.