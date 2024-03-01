Индексы Мосбиржи и РТС 1 марта торговались разнонаправленно

Мировые биржевые индексы в основном «зеленели». «В Китае сегодня были опубликованы февральские данные по деловой активности (PMI), которые оказались лучше ожиданий. Цены на нефть уравновешиваются разнонаправленными факторами и, вероятнее всего, краткосрочно продолжат формироваться на уровне $80 за баррель Brent», — добавил эксперт.