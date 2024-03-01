Госдеп обязал Boeing выплатить $51 млн за передачу технических данных в Китай

«Согласно условиями 36-месячного соглашения, Boeing выплатит штраф в размере $51 млн», — говорится в сообщении. При этом ведомство согласилось вычесть $24 млн из этой суммы при условии, что эти деньги пойдут на согласованные с властями США меры по урегулированию ситуации. Boeing также должна будет нанять внештатного сотрудника на два года для контроля за соблюдением требований Госдепартамента и проведения аудитов.