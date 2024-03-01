Глава ВТБ посоветовал россиянам делать упор на сбережении средств

16 февраля 2024 года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Регулятор также отметил, что внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций ЦБ считает пока преждевременным. По мнению регулятора, проводимая им денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике.