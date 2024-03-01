Экспортеров обязали сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных «дочек»

Кроме того, законом устанавливается требование в отношении юридических лиц — резидентов, входящих в одну международную группу с компаниями-нерезидентами, с 1 июля уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов таких нерезидентов в банках и иных финансовых организациях за пределами территории РФ. Сделать это нужно не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счета или изменения его реквизитов.