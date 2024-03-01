Эксперт: риск-ориентированный подход позволит бизнесу РФ сконцентрироваться на инвестициях

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход.
«Бизнесу это даст стратегическое видение, понятные правила, ожидания той нагрузки административной, которая возникает в связи с контрольно-надзорной деятельностью. Для бизнеса это понятные правила поведения, которые им позволят сконцентрироваться на инвестициях и работе, собственно, а не отвлекаться», — сказал Никитин.
Он добавил, что объявленный в 2022 году мораторий, по оценкам бизнеса, стал самой популярной, самой понятной мерой поддержки в условиях санкционного давления. «Когда мораторий закончится?» — каждый год этот вопрос возникал. Ну и Владимир Владимирович дал понять, что этот мораторий не закончится никогда — он будет установлен законодательно, и тот уровень административной нагрузки исторически низкий, который сейчас есть, он будет закреплен на постоянной основе", — поделился Никитин.
«Большой открытый диалог» — это масштабирование лучшей коммуникационной практики по улучшению бизнес-климата в регионе. Впервые он прошел в Екатеринбурге в 2020 году. Форум отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который направлен на помощь бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.