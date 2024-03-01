Эксперт: риск-ориентированный подход позволит бизнесу РФ сконцентрироваться на инвестициях

Он добавил, что объявленный в 2022 году мораторий, по оценкам бизнеса, стал самой популярной, самой понятной мерой поддержки в условиях санкционного давления. «Когда мораторий закончится?» — каждый год этот вопрос возникал. Ну и Владимир Владимирович дал понять, что этот мораторий не закончится никогда — он будет установлен законодательно, и тот уровень административной нагрузки исторически низкий, который сейчас есть, он будет закреплен на постоянной основе", — поделился Никитин.