Эксперт раскрыл, кого коснется новая страховка по длинным вкладам

Банк России работает над вопросом увеличения в два раза суммы страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным рублевым вкладам, срок которых превышает 3−5 лет. Как заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, с 1,4 млн рублей, которые АСВ выплачивает клиентам банков-участников системы страхования, сумма выплат может быть увеличена до 2,8 млн рублей.
По мнению Алутина, эта инициатива властей направлена на повышение привлекательности долгосрочных вложений: они должны привлечь в экономику страны «длинные деньги».
При этом по итогам 2023 года, доля россиян — клиентов банков с вкладами на 3−5 лет составляет менее 1%, поэтому изменения коснутся очень небольшой части россиян.
Главный драйвер
При этом собеседник отметил, что основным драйвером роста долгосрочных вкладов, наряду с доходностью (чем выше прибыль — тем выше привлекательность) является экономическая определенность.
«Полагаем, что при условии экономической стабильности в этом году и на фоне сохранения высоких ставок, эта инициатива может привести к росту доли долгосрочных вкладов», — добавил Алутин.
По данным индекса Финуслуг, средняя доходность долгосрочных вкладов (более 1 года) в топ-50 банков выросла с июля 2023 г. примерно на 3,5 п.п., при этом ключевая ставка выросла более чем в 2 раза (с 7,5% до 16% годовых — прим.ред).
Средняя доходность долгосрочных вкладов сейчас примерно на 2,5 п.п. ниже доходности вкладов на 3 мес. Это означает, что населению выгоднее перекладывать деньги с вклада на вклад, чем оставлять на одном счете без движения.
Чтобы переломить эту ситуацию, считает эксперт, необходимо провести нормализацию кривой доходности и выравнивание относительно ключевой ставки прибыли по разным инструментам.
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