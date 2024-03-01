Эксперт раскрыл, кого коснется новая страховка по длинным вкладам

По данным индекса Финуслуг, средняя доходность долгосрочных вкладов (более 1 года) в топ-50 банков выросла с июля 2023 г. примерно на 3,5 п.п., при этом ключевая ставка выросла более чем в 2 раза (с 7,5% до 16% годовых — прим.ред).