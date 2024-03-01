Экономист спрогнозировал курс доллара в марте

Ранее финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что доллар очень плавно и долго, но теряет позиции основной платежной валюты мира и основной резервной валюты мира. Она предсказала падение курса американской валюты, а также посоветовала покупать доллары для последующей продажи.