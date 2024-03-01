Экономист спрогнозировал курс доллара в марте

В беседе с «Лентой.ру» он также спрогнозировал цену доллара в марте.
Правило обязательной продажи валютной выручки экспортерами предусмотрено до конца апреля 2024 года, и, по мнению экономиста, будет продлено. Он отметил, что данный инструмент помог стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Курс доллара к началу марта, по его прогнозу, составит 90 рублей, а в течение марта будет находиться в диапазоне 90−92 рубля за доллар.
В ходе торгов на Московской бирже утром 29 февраля курс доллара опускался ниже 91 рубля впервые с 12 февраля, евро — ниже 99. Европейская валюта стала дешеветь впервые с середины месяца.
Ранее финансовый эксперт Ксения Аверс рассказала, что доллар очень плавно и долго, но теряет позиции основной платежной валюты мира и основной резервной валюты мира. Она предсказала падение курса американской валюты, а также посоветовала покупать доллары для последующей продажи.