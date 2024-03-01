ЦБ ожидает, что прибыль банков в 2024 году может достигнуть 2,8 трлн рублей

«Банковский сектор во многом восстановился после кризисного 2022 года, банки существенно нарастили бизнес, вышли на рекордные темпы кредитования и показали высокую прибыль. Это, кстати, облегчает и выход из регуляторных послаблений. Мы ожидаем, что в этом году банки продолжат вносить свой вклад в развитие экономики, останутся прибыльными. По предварительным оценкам, прибыль в этом году может составить от 2,3 трлн до 2,8 трлн рублей в целом по банковскому сектору», — сказала Набиуллина на ежегодной встрече с руководством Банка России «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка».