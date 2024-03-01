Bosch выставил на продажу российскую штаб-квартиру в Химках

Офис Bosch в Химках может заинтересовать как конечных пользователей под размещение собственных сотрудников, так и инвесторов, которые смогут сдавать его в аренду, считает Казарян. Директор по предоставлению услуг арендаторам и покупателям департамента офисной недвижимости Nikoliers Франсуа Нонненмашер говорит, что приобретение актива могут рассмотреть и компании, которым помимо офиса необходимы склады для хранения товара (в бизнес-центре есть помещения и такого типа). А наличие свободного участка под застройку может сделать объект более привлекательным для инвесторов в связи с потенциальной возможностью возведения здесь новых объектов, в том числе и жилья, добавляет Нонненмашер.