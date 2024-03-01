Болгария прекратит закупки российской нефти

В январе стало известно, что Болгария закупила для своего единственного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе партии нефти в трех странах. В республику пришли две партии казахстанской нефти объемом 70 тысяч тонн каждая и по одной партии из Ирака и Туниса объемом 76 тысяч тонн и 33 тысячи тонн соответственно. Новые поставщики должны помочь Болгарии заменить российское сырье.