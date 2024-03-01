Bloomberg: ответ России на конфискацию активов пугает Францию, Германию и ЕЦБ

Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом западных стран. Он подчеркнул, что Москва может предпринять зеркальные рестрикции в отношении активов Запада, к тому же изъятие резервов повредит репутации западной финансовой системы. До этого, 26 февраля, Силуанов сообщал, что другие государства уже делают свои выводы в связи с действиями Запада, в частности китайские компании сокращают свое участие в сделках с американскими ценными бумагами.