Bloomberg: ответ России на конфискацию активов пугает Францию, Германию и ЕЦБ

«Они обеспокоены ответными мерами России, нацеленными на европейские активы в этой стране, а также влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты», — говорится в материале.
Как утверждается, опасность для западных стран заключается в том, что изъятие активов РФ создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах, чтобы не оказаться в подобной ситуации при возможном попадании под санкции.
В свою очередь, министр финансов Германии Кристиан Линднер на встрече с коллегами из «большой семерки» (G7) в Сан-Паулу заявил, что Евросоюз ищет юридически безопасный шаг, который может быть реализован в краткосрочной перспективе. В частности, альянс предполагает использование российских активов в качестве залога для получения денежных средств посредством продажи облигаций, которые будут выпущены Украиной. Однако эта инициатива имеет юридические возражения, уточняется в публикации.
Ранее в этот день министр финансов РФ Антон Силуанов назвал заморозку российских активов непросчитанным шагом западных стран. Он подчеркнул, что Москва может предпринять зеркальные рестрикции в отношении активов Запада, к тому же изъятие резервов повредит репутации западной финансовой системы. До этого, 26 февраля, Силуанов сообщал, что другие государства уже делают свои выводы в связи с действиями Запада, в частности китайские компании сокращают свое участие в сделках с американскими ценными бумагами.
22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак предупредила, что конфискация суверенных активов России может навредить международной валютной системе, и страны Запада должны найти «достаточные юридические основания», чтобы провести такую операцию.
МИД России 10 февраля пообещал жесткий ответ на конфискацию Западом замороженных российских активов и передачу их Украине. Если конфискацию проведут с помощью облигаций, то покупатели таких бумаг «станут первыми кандидатами на попадание под контрмеры, включая финансовые и имущественные».
Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.