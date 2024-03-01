Бензин Аи-92 на бирже подорожал еще более чем на 1%

Цена бензина Аи-92 выросла на 1,37%, до 47,793 тыс. руб. за тонну. Его стоимость увеличивается второй день подряд, а до этого она уменьшалась два дня подряд на фоне заявления о временном запрете на экспорт бензина из России с 1 марта. Бензин Аи-95 подорожал на 1,05%, до 57,774 тыс. руб. за тонну.