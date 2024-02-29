Законопроект о ценовой независимости принят в первом чтении

Госдума вчера одобрила в первом чтении законопроект о поэтапной отвязке цен на товары на внутреннем рынке РФ от общемировых индикаторов. Пока речь идет лишь о возможности ФАС не учитывать их при определении монопольно высокой и низкой цены товара. При этом законопроект уже столкнулся с критикой депутатов из-за рисков широкого применения норм и даже завышения цен на внутреннем рынке. Эксперты признают эти риски из-за низкого уровня конкуренции на внутреннем рынке, но отмечают, что у ФАС останется прежний инструментарий и возможность «сверки» с мировыми ценами.