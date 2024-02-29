Законопроект о ценовой независимости принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону «О защите конкуренции», позволяющий отвязать цены на товары в РФ от биржевых и внебиржевых индикаторов цен мировых товарных рынков. Его готовили сенаторы Вячеслав Тимченко и Александр Савин, в ФАС проект поддерживают — он соответствует «дорожной карте» службы по развитию биржевой торговли товарами. Документ исключает из понятия монопольно высокой и низкой цены товара сопоставление с ценами на внешних рынках — ФАС будет не обязана учитывать их биржевые и внебиржевые индикаторы.
Пояснительная записка объясняет это тем, что цены в РФ часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а изменения обеспечат приоритет интересов российских потребителей вне зависимости от внешней конъюнктуры.
В ФАС соглашаются, что цены внутри страны должны в первую очередь учитывать баланс спроса и предложения и возможности внутреннего потребителя. Проект «распространится на товары, на которые уже сформированы отечественные индикаторы», добавляют там.
По материалам ГД, это уже вторая версия законопроекта: в ней учтено замечание о преждевременности полного отказа от мировых индикаторов до формирования их национальной системы. Однако в правовом управлении аппарата Думы отмечают риски широкого применения нормы из-за отсутствия конкретизации случаев допустимости использования внешних индикаторов.
Глава Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов считает, что зарубежные индикаторы не вполне объективны для внутреннего рынка в изменившихся геополитических условиях, но при необходимости у ФАС сохраняется инструмент сопоставления цен с мировыми. Управляющий партнер Veta Илья Жарский указывает на возможный рост неопределенности на рынках, в том числе топлива, металлов, сельхозкультур, удобрений, химии, нефтехимии и лекарств. «Если у рынка отнимают возможность ориентироваться на мировые цены, взамен должны быть предложены ориентиры и правила ценообразования. Определение рыночной цены в пределах изолированного рынка выглядит исключительно сложно», — говорит он. Президент консультационной компании «Александра» Александр Белозерцев полагает, что государство все активнее пытается вмешиваться в ценообразование на основных товарно-сырьевых рынках страны, игнорируя потребности реального развития рыночных бенчмарков на ведущую продукцию экспорта.
«Хотя РФ является одним из крупнейших экспортеров и импортеров сырьевых товаров в мире, у нее до сих пор нет своих общепризнанных биржевых индикаторов», — отмечает он.
Руководитель направления экономических исследований консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Татьяна Басова говорит, что изменения не исключат споры хозсубъектов и госорганов, но доказать обоснованность ценообразования станет сложнее. В антимонопольном регулировании исчезнет понятие сопоставимого рынка вне РФ. «ФАС редко соглашалась с доводами компаний о существовании таких рынков. Сейчас компании лишатся возможности приводить довод о том, что их цены не превышают цены на таких рынках», — поясняет управляющий партнер компании Ярослав Кулик.
Диана Галиева