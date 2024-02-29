ВТБ прогнозирует, что грузопоток по Севморпути за 10 лет составит 400 млн тонн

Около 200 млн тонн за десять лет обеспечит грузопоток российских предприятий, еще 200 млн тонн — перевозка грузов транзитом. Заместитель президента—председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко обратил внимание, что в Арктике и Сибири идет освоение 8% мировых объемов нефти и 20% природного газа.
Банк считает, что образующиеся вдоль Севморпути предприятия принесут в российский бюджет больше 20 трлн руб. до 2035 года. При оптимизации затрат на ледовую проводку РФ может получить больше 1 трлн руб. за транзит по Севморпути к 2030 году. ВТБ отметил, что он финансирует работы по модернизации и созданию нового ледокольного флота для развития Севморпути, включая строительство новых атомных ледоколов и портового флота. Летом 2023 года было подписано соглашение с «Атомфлотом» о кредите на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Изучается возможность финансирования строительства пятого и шестого ледоколов.
Северный морской путь (СМП) — кратчайший морской путь из Европы в Азию. Трассы СМП пролегают в акваториях арктических морей и южной части Северного Ледовитого океана в пределах исключительной экономической зоны России в Арктике.
О планах «Росатома» расширить окно навигации по СМП — в публикации «Ъ» «НОВАТЭК рискнет во льдах».