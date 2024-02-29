ВТБ прогнозирует, что грузопоток по Севморпути за 10 лет составит 400 млн тонн

Банк считает, что образующиеся вдоль Севморпути предприятия принесут в российский бюджет больше 20 трлн руб. до 2035 года. При оптимизации затрат на ледовую проводку РФ может получить больше 1 трлн руб. за транзит по Севморпути к 2030 году. ВТБ отметил, что он финансирует работы по модернизации и созданию нового ледокольного флота для развития Севморпути, включая строительство новых атомных ледоколов и портового флота. Летом 2023 года было подписано соглашение с «Атомфлотом» о кредите на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Изучается возможность финансирования строительства пятого и шестого ледоколов.