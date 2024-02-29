Вкладчикам «Киви банка» начали выплачивать страховое возмещение

Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию, но не более 1,4 млн рублей. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.