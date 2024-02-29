Вкладчикам «Киви банка» начали выплачивать страховое возмещение

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообищло в четверг, что с 29 февраля начинабтся выплаты страхового возмещения вкладчикам «Киви банка». Процедуру будет осуществлять банк «Уралсиб».
«Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о том, что 29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации “Киви банк” (АО) (г. Москва). …Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться… через ПАО “Банк Уралсиб”, действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента», — сообщает АСВ.
В соответствии с российским законодательством, возмещение выплачивается Агентством в рублях за счет средств фонда обязательного страхования вкладов.
Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию, но не более 1,4 млн рублей. Проценты по вкладам на дату наступления страхового случая определяются исходя из условий договора вклада и включаются в расчет возмещения. Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.
Ранее АСВ сообщало, что порядка 4,4 млрд рублей находится на виртуальных кошельках Киви-банка.
Всего в Киви-банке было выявлено порядка 9,3 млн электронных кошельков. Около 1,3 млн из них — анонимные, на них находится около 277 млн руб.
Банк России отозвал лицензию у Киви-банка 21 февраля. Регулятор назвал причиной отзыва лицензии участие Киви-банка в расчетах между физлицами и теневым бизнесом: криптообменниками, букмекерскими конторами и онлайн-казино. Также, выяснил ЦБ, банк искал способы обхода вводимых регулятором ограничений.
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