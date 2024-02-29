В ВТБ спрогнозировали около 10 сделок IPO до конца 2024 года

Ранее другие участники финансового ранка также прогнозировали рост числа публичных размещений в 2024 году. Так, управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень заявлял, что ожидает более 20 сделок IPO и SPO в 2024 году. При этом он подчеркнул, что планы компаний будут зависеть от конъюнктуры рынка, в том числе спроса и процентной ставки. В Совкомбанке ожидают в этом году 10−12 IPO эмитентов из разных секторов, в первую очередь IT-компаний. На более отдаленную перспективу — 3−4 года — «Финам» прогнозировал более 100 IPO на российском фондовом рынке.