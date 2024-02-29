В ВТБ спрогнозировали около 10 сделок IPO до конца 2024 года

В 2024 году может состояться еще десять сделок IPO средним объемом ₽5−10 млрд каждая, такой прогноз журналистам дал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в ходе стратегической недели финансовой группы. Он уточнил, что конкретное количество сделок и их размер будут зависеть от экономических и геополитических факторов. «Мы ожидаем наибольшей активности от IT-сектора, но также видим много перспективных эмитентов из более традиционных секторов экономики», — сообщил Сергейчук.
По его мнению, рынок акционерного капитала в 2024 году станет более успешным, чем в 2023 году. Топ-менеджер объясняет это тем, что в предыдущие годы новых эмитентов малой и средней капитализации на рынке практически не появлялось, так как многие компании считали, что проведение IPO подходит исключительно для крупного бизнеса. «Тем не менее, опыт недавних сделок 2022 и 2023 годов доказал обратное — мы увидели успешные размещения новых эмитентов из разных индустрий и с разной рыночной капитализацией», — говорит Сергейчук.
Как отмечает эксперт, рынок акционерного капитала привлекателен для компаний тем, что дает им возможность получить публичную оценку стоимости бизнеса и в дальнейшем использовать свои акции как инструмент в рамках сделок слияний и поглощений. Кроме того, драйвером сделок IPO за последние годы стал рост количества частных инвесторов на фондовом рынке. По итогам января 2024 года количество физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, превысило 30 млн, их доля в объеме торгов акциями составила 76%.
С начала 2024 года в России уже прошло три IPO. Акции на Мосбирже разместили каршеринг «Делимобиль», разработчик софта для финансового сектора «Диасофт» и Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл». «Делимобиль» в рамках IPO привлек ₽4,2 млрд. Объем первичного размещения «Диасофта» составил составил ₽4,14 млрд. «Кристалл» привлек в ходе IPO на Мосбирже ₽1,15 млрд.
Ранее другие участники финансового ранка также прогнозировали рост числа публичных размещений в 2024 году. Так, управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень заявлял, что ожидает более 20 сделок IPO и SPO в 2024 году. При этом он подчеркнул, что планы компаний будут зависеть от конъюнктуры рынка, в том числе спроса и процентной ставки. В Совкомбанке ожидают в этом году 10−12 IPO эмитентов из разных секторов, в первую очередь IT-компаний. На более отдаленную перспективу — 3−4 года — «Финам» прогнозировал более 100 IPO на российском фондовом рынке.
Среди потенциальных эмитентов в 2024 году эксперты называли, в частности, провайдера облачной инфраструктуры Selectel, лизинговую компанию «Европлан» холдинга «ЭсЭФАй», ювелирную сеть Sunlight, edtech-компанию Skyeng.
Более того, по мнению Виталия Сергейчука, в этом году объем размещений корпоративных облигаций будет не ниже уровня прошлого года, когда он составил более ₽4 трлн без учета замещающих, краткосрочных облигаций и частных размещений. Ежегодный рост локального долгового рынка наблюдается с 2014 года, обратил внимание топ-менеджер.
«Кроме того, в этом году, по нашим оценкам, только потребности в рефинансировании могут составить более ₽3 трлн. Выходить на рынок заимствований будут эмитенты из всех основных отраслей экономики, поскольку потребности в финансировании остаются, а международные рынки капитала сейчас недоступны», — отмечает Сергейчук.