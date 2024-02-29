Увеличилось число заявивших о работе в отпуске россиян

Четверти респондентов пришлось работать в отпуске один-два раза, а 9% — три-четыре раза за три года. Более четырех раз вовлекались в рабочие процессы во время отдыха еще 10% респондентов.
При возникновении рабочих вопросов больше половины (60%) россиян принимают звонки и отвечают на сообщения коллег, находясь в отпуске. Рабочие переписки на отдыхе читают в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).
В зависимости от возраста отношение к балансу между работой и отдыхом тоже отличается. Например, среди россиян в возрасте 18−24 лет общаются по задачам с коллегами во время отпуска 51% респондентов. Среди специалистов старшего возраста (45 лет — 54 года) этот показатель значительно выше — 63%.
Большая часть опрошенных (67%) сами беспокоят коллег, находящихся в отпуске. При этом на постоянной основе из-за необходимости так делают только 3% опрошенных. Каждый пятый (20%) россиянин иногда пишет людям в отпуске, а 45% делают это очень редко. Никогда не беспокоят своих коллег на отдыхе треть участников исследования (33%).
Количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске, за последние три года выросло: если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%. Кроме того, в прошлогоднем опросе рабочие чаты из отпуска мониторили 43% респондентов, а по результатам нового оказалось, что за деловой коммуникацией во время отдыха следят только 38%.
В мае 2022 года сервис по поиску работы SuperJob спрашивал россиян, сколько денег им нужно для идеального отпуска. Более трети (35%) россиян сообщили, что средств на недельный отпуск им не хватает. Идеальный отдых россияне оценили в среднем в 160 тыс. руб. При этом потратить на свой отпуск респонденты были готовы в среднем 37 тыс. руб.