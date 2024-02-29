Увеличилось число заявивших о работе в отпуске россиян

Количество опрошенных, которые не готовы включаться в работу в отпуске, за последние три года выросло: если в прошлом исследовании доля ответивших так составляла 43%, то в текущем — 47%. Кроме того, в прошлогоднем опросе рабочие чаты из отпуска мониторили 43% респондентов, а по результатам нового оказалось, что за деловой коммуникацией во время отдыха следят только 38%.