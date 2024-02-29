«Тинькофф банк» запустил обмен юаней в банкоматах

В нем отмечается, что, как и с обменом долларов и евро, на операции клиентов по покупке юаней в банкоматах «Тинькофф банка» не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ РФ на снятие валюты (установленным в марте 2022 года).