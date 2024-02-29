Российским регионам спишут ⅔ задолженностей по кредитам

В России регионам спишут ⅔ задолженностей по кредитам. Об этом объявил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.
«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам», — сказал Путин.
В общей сложности это сохранит им 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год, заявил президент. Эти средства должны быть направлены на поддержку инвестиций и инфраструктурных проектов, отметил он.
Пакет инфраструктурных кредитов регионам со следующего года будут наращивать не менее чем на 250 млрд руб. ежегодно, добавил президент. По ним не будет списания, но средства, которые регионы возвращают в бюджет, будут снова направлять им.
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