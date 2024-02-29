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Путин: страны БРИКС скоро обгонят G7 по ВВП

Выступая с Посланием к Федеральному собранию 29 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что страны БРИКС скоро обгонят G7 по ВВП.
Источник: РИА "Новости"

Выступая с Посланием к Федеральному собранию 29 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что страны БРИКС скоро обгонят G7 по ВВП.

Президент отметил, что многие прежние монополии и стереотипы рушатся, при этом доля БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности к 2028 году вырастет до 36,6%, а «большой семерки» — снизится до 27,8%.

Также он подчеркнул, что Россия будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе, свободную от политического вмешательства.

Сегодня РФ — крупнейшая экономика в Европе, и пятая — в мире, отметил президент.