Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Рост экономики дает надежду войти в четверку крупнейших держав

В 2023 году экономика России росла выше мировой.
Источник: AP 2023

В 2023 году экономика России росла выше мировой, это дает надежду стране войти в четверку крупнейших экономических держав. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В прошлом году экономика России росла выше мировой. По этому показателю мы опередили все страны так называемой “Большой семерки”, — сказал президент.

Глава государства отметил, что огромную роль в этом сыграл запас прочности, который был сделан за последние десятилетия. Экономика становится более сложной, технологичной, а значит более устойчивой, подчеркнул российский лидер.

«Темпы и качество роста позволяют надеяться и утверждать, что мы сможем войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Но такое развитие должно конвертироваться в доходы граждан», — заявил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что к 2028 году страны БРИКС будут создавать более трети от мирового ВВП, а доля стран G7 в мировой экономике опустится ниже 27%. Глава государства отметил, что в 2022 году страны БРИКС уже обогнали «Большую семерку» по общему уровню ВВП (31,5% против 30,3%), хотя еще в 1992 году доля БРИКС была лишь около 16,5%.