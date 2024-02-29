Путин: Рост экономики дает надежду войти в четверку крупнейших держав

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что к 2028 году страны БРИКС будут создавать более трети от мирового ВВП, а доля стран G7 в мировой экономике опустится ниже 27%. Глава государства отметил, что в 2022 году страны БРИКС уже обогнали «Большую семерку» по общему уровню ВВП (31,5% против 30,3%), хотя еще в 1992 году доля БРИКС была лишь около 16,5%.