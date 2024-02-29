Путин: Рост экономики дает надежду войти в четверку крупнейших держав

В 2023 году экономика России росла выше мировой, это дает надежду стране войти в четверку крупнейших экономических держав. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«В прошлом году экономика России росла выше мировой. По этому показателю мы опередили все страны так называемой “Большой семерки”, — сказал президент.
Глава государства отметил, что огромную роль в этом сыграл запас прочности, который был сделан за последние десятилетия. Экономика становится более сложной, технологичной, а значит более устойчивой, подчеркнул российский лидер.
«Темпы и качество роста позволяют надеяться и утверждать, что мы сможем войти в четверку крупнейших экономических держав мира. Но такое развитие должно конвертироваться в доходы граждан», — заявил Путин.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что к 2028 году страны БРИКС будут создавать более трети от мирового ВВП, а доля стран G7 в мировой экономике опустится ниже 27%. Глава государства отметил, что в 2022 году страны БРИКС уже обогнали «Большую семерку» по общему уровню ВВП (31,5% против 30,3%), хотя еще в 1992 году доля БРИКС была лишь около 16,5%.