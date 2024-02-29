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Путин предложил ввести «Сберегательный сертификат для россиян»

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил запустить новый инструмент — безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады.
Источник: РИА "Новости"

«Считаю, необходимо запустить новый инструмент, так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок — более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках», — сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.

«Будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет», — напомнил президент.