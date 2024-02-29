Путин предложил ввести «Сберегательный сертификат для россиян»

«Считаю, необходимо запустить новый инструмент, так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок — более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках», — сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.