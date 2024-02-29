Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан

Россия с 2021 года перешла к прогрессивной шкале НДФЛ — если раньше он был плоский и составлял для всех 13%, то теперь для граждан, получающих доходы свыше 5 млн рублей, ставка была повышена до 15%. При этом повышенная ставка распространяется только на разницу между фактическими доходами и этой суммой. Под налогообложение подпадают только активные доходы (зарплата и дивиденды), разовые и нерегулярные выплаты исключаются (например, от продажи недвижимости).