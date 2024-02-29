Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан

Так, фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, а налоговая нагрузка на семьи — снизиться, в том числе за счет получения ряда вычетов.
«Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет (налоговых — FM) вычетов», — заявил он. Президент не стал конкретизировал возможные решения по дифференциации налоговой нагрузки.
По словам Владимира Путина, модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде следует до 2030 года. Он также подчеркнул, что нужно «закрыть лазейки», которые используются компаниями для ухода от налогов или занижения налоговых платежей.
Россия с 2021 года перешла к прогрессивной шкале НДФЛ — если раньше он был плоский и составлял для всех 13%, то теперь для граждан, получающих доходы свыше 5 млн рублей, ставка была повышена до 15%. При этом повышенная ставка распространяется только на разницу между фактическими доходами и этой суммой. Под налогообложение подпадают только активные доходы (зарплата и дивиденды), разовые и нерегулярные выплаты исключаются (например, от продажи недвижимости).
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что для бюджета на 2024−2026 годы «серьезно менять что-то в налогах не требуется». «Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, мы приняли решение базовые налоги не менять», — говорил в конце 2023 года Антон Силуанов.
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