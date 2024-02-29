Путин поручил предусмотреть особые условия ипотеки в малых городах

«Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции. Отдельно поддержим проекты комплексного развития территорий под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще <…> недостаточным уровнем социально-экономического развития, там, где многие обычные наши предложения не работают. <…> Направим на данные цели дополнительно 120 млрд рублей», — сказал президент.