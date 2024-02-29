Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил модернизировать налоговую систему до 2030 года

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему России и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.
Источник: РИА "Новости"

«Я прошу Государственную думу, правительство в ближайшее время представить на этот счет конкретный комплекс предложений, — сказал он в ходе послания Федеральному собранию. — И в дальнейшем уже с учетом принятых изменений предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. И тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов».