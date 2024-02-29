Производитель Viola подал в суд на ФАС из-за йогуртов конкурента

В прошлом году Viola обращалась в региональное управление ФАС с жалобой на «Хладокомбинат Партнер» из-за того, что производитель начал выпускать йогурты в упаковке, дизайн которой, по мнению Viola, копировал ее собственные продукты, писало отраслевое издание Milknews. В октябре 2023 года антимонопольная служба попросила подписчиков своего телеграм-канала (сейчас это 119 человек) «выразить мнение относительно схожести упаковок товаров двух производителей» и ответить на вопрос, можно ли вместо йогурта Viola по ошибке приобрести продукцию «Фермерского подворья», запустив соответствующее голосование. В итоге большая часть принявших в нем участие решила, что «йогурты имеют стандартное решение по упаковке товара», то есть схожести нет.