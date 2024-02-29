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Правительство ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа

Кабмин также увеличил нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%
Источник: Reuters

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах с 12,5% до 16%. Соответствующие постановления уже подписаны, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов», — говорится в сообщении.

Запрет на экспорт бензина не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.