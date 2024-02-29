Правительство ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа

Запрет на экспорт бензина не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства — члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи.