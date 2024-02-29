Послание на 10 трлн: сколько и на что пообещал Владимир Путин

4,5 трлн руб. на модернизацию системы ЖКХ.
Более 1 трлн руб. на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения.
700 млрд руб. на реализацию нового нацпроекта «Экономика данных».
400 млрд руб. дополнительно на капитальный ремонт детских садов и школ.
400 млрд руб. на строительство не менее 40 университетских кампусов.
360 млрд руб. на благоустройство общественных пространств в регионах.
300 млрд руб. на пополнение Фонда развития промышленности.
250 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов.
250 млрд руб. ежегодно на наращивание портфеля инфраструктурных кредитов субъектам федерации.
Не менее 200 млрд руб. на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции.
190 млрд руб. дополнительно на программу поддержки вузов «Приоритет-2030».
150 млрд руб. дополнительно на программу обновления общественного транспорта.
124 млрд руб. дополнительно на капитальный ремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов.
120 млрд руб. дополнительно на субсидии компаниям для проведения НИОКР, а также на расширение промышленной ипотеки.
120 млрд руб. на программу ремонта и оснащения учреждений среднего профессионального образования.
120 млрд руб. дополнительно на проекты комплексного развития территорий под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах.
116 млрд руб. на развитие и наращивание спутниковой группировки.
100 млрд руб. дополнительно на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, в интернете, в социальных сетях.
75 млрд руб. на программы поддержки семей регионам с низким коэффициентом рождаемости.
66 млрд руб. дополнительно на закупку школьных автобусов отечественного производства.
65 млрд руб. дополнительно на строительство спортивных объектов в регионах.
50 млрд руб. в 2024 году на погашение семьям части ипотечного кредита при рождении третьего ребенка.
32 млрд руб. на поддержку жителей отдаленных северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа.
9 млрд руб. на обновление инфраструктуры педагогических вузов.
9 млрд руб. дополнительно на модернизацию сети научно-технических библиотек в вузах и научных организациях.
6 млрд руб. на повышение уровня оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин.
1 млрд руб. в год на гранты Фонда экологических и природоохранных проектов.