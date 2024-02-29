Отчетность «Полюса», индекс Мосбиржи, акции АЛРОСА: дайджест

По дивидендной политике «Полюс» направляет на дивиденды не менее 30% от EBITDA при условии, что соотношение чистого долга к EBITDA не превышает 2,5х. Ранее «Полюс» платил дивиденды дважды в год: по итогам первого полугодия и всего года. В последний раз «Полюс» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года в размере ₽267,48 на бумагу.