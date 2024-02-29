Обзор российского рынка на 29 февраля

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду завершил торги ростом на 0,56%, на уровне 3227 п.; индекс РТС показал более выраженную восходящую динамику, повысившись на 1,6%, до 1115 п., на фоне укрепления рубля к доллару США до 91,1500 ₽ и к евро до 98,9900 ₽ Поддержку национальной валюте оказало увеличение продаж валютной выручки для уплаты налогов. Тем не менее в среду налоговый период завершился, и дальнейшее укрепление рубля может быть затруднительным.
В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели акции строительных компаний без каких-либо корпоративных новостей. Мы полагаем, что бумаги застройщиков с начала 2024 года демонстрируют уверенный рост на фоне рекордных объемов продаж прошлого года, хотя в 2023 году сектор оказался среди аутсайдеров фондового рынка. Мы ожидаем, что позитив в акциях девелоперов будет краткосрочным, поскольку рост цен, высокие ставки и ужесточение условий по льготной ипотеке делает жилье все более недоступным для россиян.
Котировки Brent вчера в течение дня преодолели $84 за баррель, но не смогли удержаться на траектории роста и к утру четверга опустились ниже $83 за баррель. Тем не менее в пользу возобновления повышательной динамики цен на «черное золото» выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако заметим, что до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 и 11 млн баррелей соответственно.
Новости, ожидания и торговые идеи. Инвесторы негативно восприняли сообщение о возможной допэмиссии акций Позитива (POSI 2252,2 ₽, −2,99%) в 2024 году.
Акции НОВАТЭКа (NVTK 1346,4 ₽, −2,09%) остаются под давлением из-за санкций, которые препятствуют получению газовозов для начала отгрузок СПГ с «Арктик СПГ-2».
Три российские компании, в том числе — Русагро (AGRO 1417,8 ₽, −1,54%), получили разрешение на экспорт свинины в Китай. В компании сообщили о намерении начать поставки в Поднебесную уже в марте.
ЮГК (UGLD 0,743 ₽, −1,24%) объявило о росте выручки на 19% до 68 млрд руб. в 2023 году за счет увеличения средней цены реализации и валютной переоценки, при том что производство золота упало на 6,8% из-за снижения содержания золота на Кочкарском месторождении и сдвига сроков начала производства на месторождении «Высокое». Компания не ожидает проблем от санкций и рассчитывает увеличить производство по итогам 2024 года на 20−30%, заявил финансовый директор ЮГК.
Сегодня ожидается публикация результатов Полюса за 2023 год и заседание совета директоров Распадской по вопросу о дивидендах.
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