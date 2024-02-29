Обзор российского рынка на 29 февраля

Котировки Brent вчера в течение дня преодолели $84 за баррель, но не смогли удержаться на траектории роста и к утру четверга опустились ниже $83 за баррель. Тем не менее в пользу возобновления повышательной динамики цен на «черное золото» выступают геополитические риски и потенциальное продление добровольного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ во II квартале текущего года. Сдерживающим рост цен фактором выступает пополнение коммерческих и стратегических запасов нефти в США. Однако заметим, что до восполнения резервов даже до уровней аналогичного периода прошлого года остается приобрести еще 33 и 11 млн баррелей соответственно.