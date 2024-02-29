На денек: в России появились «короткие» полисы ОСАГО

В некоторых страховых компаниях уже озвучили стоимость «коротких» полисов. Например, в ВСК рассказали, что ОСАГО на 10 дней на Lada Granta в Москве для водителя в возрасте 25 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и небольшим стажем вождения (три года) обойдется в 2969,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,22). Стандартная годовая страховка для него будет стоить 13,5 тыс. рублей. Для 40-летнего водителя той же «Гранты», со значительным стажем вождения (20 лет) за 10-дневный полис надо будет заплатить 1030,44 рубля (понижающий коэффициент 0,18), а страховку на год обойдется для него в 5724,71 рубля. Несложно подчитать, что приобретение четырех десятидневных страховок будет стоить примерно столько же, сколько и стандартный годовой договор.