На денек: в России появились «короткие» полисы ОСАГО

Российские автомобилисты получили возможность оформлять страховку ОСАГО сроком на один день. В отличие от обычной «автогражданки», тарифы на которую регламентированы Центробанком, стоимость «коротких» полисов будут определять сами страховщики. Подробности — в материале «Известий».
«На короткой ноге» со страховкой
Со 2 марта автомобилисты смогут приобрести полис «автогражданки» сроком на один день. Это предусмотрено вступающими в силу поправками в закон «Об ОСАГО». Они вводят новое понятие — краткосрочный договор обязательного страхования.
Согласно поправкам, «владелец транспортного средства вправе заключить договор обязательного страхования на срок от одного дня до трех месяцев. Краткосрочный договор обязательного страхования вступает в силу через три дня после предоставления страховщику документов, если указанным договором не установлен более короткий срок вступления его в силу».
Сейчас заключить договор ОСАГО на срок менее года можно только в строго определенных случаях, отмечают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Например, на транспортное средство, зарегистрированное в иностранном государстве, или в случае приобретения автомобиля для следования к месту регистрации. Со 2 марта «короткий» полис можно будет приобрести без выполнения этих требований, подчеркнули в РСА.
Чем меньше, тем дороже
В отличие от обычных договоров ОСАГО, тарифы на которые регулируются в соответствии с базовыми ставками и коэффициентами, установленными Центробанком, стоимость краткосрочных страховок будут определять сами страховые компании.
«Страховщиком устанавливаются понижающие коэффициента страховых тарифов в зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования», — указано в законе.
— Установление размеров коэффициента в зависимости от срока действия краткосрочного договора законодательством возложено на страховщиков в отличие от иных коэффициентов, которые устанавливает Банк России. Единственное условие, которое должен принять во внимание страховщик при определении коэффициентов для краткосрочных договоров, — это то, что такой коэффициент должен быть понижающим. Но конкретные значения каждый страховщик будет определять самостоятельно, — сообщили «Известиям» пресс-службе РСА.
При этом в Союзе подчеркнули, что при определении стоимости «короткого» полиса будут учитываться те же коэффициенты, что используются при расчете обычной страховки (КБМ, показатели стажа и возраста водителя, территориальный коэффициент). Однако при оформлении краткосрочного договора дополнительно будет применяться и дополнительный коэффициент (устанавливаемый страховщиком самостоятельно), в зависимости от срока, на который заключается страховка.
В некоторых страховых компаниях уже озвучили стоимость «коротких» полисов. Например, в ВСК рассказали, что ОСАГО на 10 дней на Lada Granta в Москве для водителя в возрасте 25 лет с понижающим КБМ (безаварийная езда) и небольшим стажем вождения (три года) обойдется в 2969,44 рубля (понижающий коэффициент составит 0,22). Стандартная годовая страховка для него будет стоить 13,5 тыс. рублей. Для 40-летнего водителя той же «Гранты», со значительным стажем вождения (20 лет) за 10-дневный полис надо будет заплатить 1030,44 рубля (понижающий коэффициент 0,18), а страховку на год обойдется для него в 5724,71 рубля. Несложно подчитать, что приобретение четырех десятидневных страховок будет стоить примерно столько же, сколько и стандартный годовой договор.
В РСА, ссылаясь на данные статистики, отмечают, что чем короче договор, тем он убыточнее. Из-за этого стоимость однодневного договора не может быть пропорционально дешевле годового, подчеркивают в Союзе.
— В настоящее время продолжаются работы по совершенствованию информационных систем, необходимых для обеспечения продаж краткосрочных договоров ОСАГО, — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.
Кому это надо?
Как отмечают авторы закона, «короткий» полис нужен, например, для поездки или перегона машины в другой город. Сейчас в этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть.
«В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей», — сообщается в пояснительной записке к документу.
Появление краткосрочных страховок позволит снизить количество случаев использования транспортных средств без заключения их владельцами договоров ОСАГО, отмечают авторы закона.
В РСА также считают, что что такие полисы будет интересны в первую очередь водителям, которым необходимо совершать редкие или разовые поездки. Кроме того, краткосрочная «автогражданка» будет востребована таксистами, работающими не постоянно, а лишь время от времени.
«Подорожник против онкологии»
Возможность самостоятельного установления страховщиками коэффициентов в зависимости от срока действия полиса может привести к злоупотреблениям с их стороны, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
— Коэффициент в 0,99 — тоже понижающий. И страховая компания вполне может его установить для «короткого» ОСАГО. Формально в этом случае требования закона не нарушены, — отмечает он.
По его мнению, с учетом стоимости таких страховок, они не будут востребованы ни обычными водителями, ни таксистами. Автомобилист, которому надо перегнать машину из другого региона, чтобы зарегистрировать ее по месту жительства, может поставить ее на учет в Госавтоинспекции в любом субъекте федерации, изготовив номера с соответствующим кодом региона.
— В первую очередь этими поправками предполагалось решить проблему дороговизны и трудностей в оформлении ОСАГО для водителей такси. Особенно для тех, кто занимается извозом в качестве подработки. Однако закон, в том виде в котором он существует, эту проблему не решает. По сути, это то же самое, что пытаться вылечить запущенную стадию онкологии подорожником, — завил «Известиям» Антон Шапарин.
С ним согласен руководитель Центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. По его словам, высокая стоимость «коротких» полисов с учетом действующих тарифов на такси делает их покупку экономически нецелесообразной.
Штучный товар
Продажи краткосрочных полисов будут носить единичный характер, уверен главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, возможно, кому-то из автомобилистов эта страховка и пригодится, но таких людей будет немного.
— Теоретически это могут быть владельцы раритетных моделей, которые выезжают на них несколько раз в год. Хотя я бы на их месте просто оформил полис на полгода, чтобы каждый раз не заниматься оформлением нового договора. Другой вариант — автомобиль, работающий в карьере, на ферме или какой-то другой закрытой территории, когда возникает необходимость выехать на нем на дороги общего пользования. В любом случае, хорошо, что у автомобилистов появилась возможность приобретения «короткой» страховки, — отметил он.
Страховка для двух колес
Потенциальными покупателями краткосрочных полисов могли бы быть владельцы мотоциклов, которые выезжают на дороги только в теплое время года. Однако и тут все упирается в стоимость такой страховки, отмечает мотоэксперт Роман Ситников.
— Мне с учетом низкого КБМ обычное ОСАГО на мотоцикл обходится в 1,6−1,7 тыс. рублей в год. Даже при «плохой» аварийной истории полис на байк стоит 4−5 тыс. рублей. Вполне вероятно, что цена «короткой» страховки на мототехнику также будет несопоставима по стоимости с годовым полисом. Сильно сомневаюсь, что кто-то захочет переплачивать за страховку. Максимум, ее может оформить человек, купивший мотоцикл в самом конце мотосезона, чтобы успеть прокатиться на нем до холодов, — заявил он «Известиям».