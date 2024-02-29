Москва просит Индию платить за нефть в юанях вместо дирхамов

В конце прошлого года это же агентство писало, что Банк России настаивает на том, чтобы за поставки углеводородов из России в Индии шла оплата не в рупиях — по этому поводу регулятором даже дал по «неофициальное указание», рассказывали собеседники Reuters. Причиной стали сложности с репатриацией рупийной выручки. В начале сентября 2023 года зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что объем «зависших» в Индии средств российских компаний в рупиях снижается.