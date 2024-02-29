Мосбиржа допустит акции «Мосгорломбарда» к вечерним торгам

Накануне совет директоров «Мосгорломбарда» утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. В частности, совет директоров решил, что дочерняя структура компании — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 года приобрести до 40 млн обыкновенных акций МГКЛ по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2 рубля 49 копеек за акцию после установления курса указанных выше акций на Московской бирже ниже 2 рублей 50 копеек за такую акцию. По состоянию на 18:20 мск акции компании торгуются около 2,47 рублей за бумагу.