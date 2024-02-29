Мосбиржа допустит акции «Мосгорломбарда» к вечерним торгам

Московская биржа с 1 марта допустит акции «Мосгормолбарда» (МГКЛ) до торгов в вечернюю сессию, которая проходит с 19:00 до 23:50 мск, говорится в сообщении биржи.
Акции «Мосгорломбарда» торгуются на Московской бирже с декабря 2023 года — IPO состоялось 28 декабря. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила 3,17 млрд рублей. Цена одной акции в рамках IPO составила 2,5 рубля. По итогам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float) составила 14,60%. Акции включены в котировальный список третьего уровня Московской биржи.
Накануне совет директоров «Мосгорломбарда» утвердил стабилизационные меры, которые позволят поддержать курс акций компании на уровне не ниже цены IPO. В частности, совет директоров решил, что дочерняя структура компании — «Команда МГКЛ» — имеет право в срок до 31 декабря 2024 года приобрести до 40 млн обыкновенных акций МГКЛ по действующей на момент совершения сделки биржевой цене, не превышающей 2 рубля 49 копеек за акцию после установления курса указанных выше акций на Московской бирже ниже 2 рублей 50 копеек за такую акцию. По состоянию на 18:20 мск акции компании торгуются около 2,47 рублей за бумагу.
Группа «Мосгорломбард» занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая насчитывает более 100 объектов. Кроме того, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков).
Сейчас на вечерних торгах можно заключать сделки с некоторыми акциями, облигациями облигаций (большая часть из них — это ОФЗ) и некоторыми биржевыми фондами (БПИФ). Первоначально вечерняя сессия на рынке акций Мосбиржи была запущена в мае 2020 года. Затем, после приостановки торгов в начале 2022 года, биржа эту сессию отменила. Торги на ней снова возобновились в сентябре 2022 года.
В середине 2023 года представитель Мосбиржи отмечал, что торговая площадка хочет расширить список бумаг, которые могут торговаться в вечернюю сессию на ранее акций бумагами, которые не входят в индекс Мосбиржи. По данным Мосбиржи, частные инвесторы сейчас совершают около 80% всех операций на рынке акций. Именно эта категория инвесторов активно торгует в вечерние часы.