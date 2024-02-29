Минфин США утверждает, что не фиксирует существенных признаков дедолларизации в мире

На семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте его попросили прокомментировать заявления политиков по всему миру, согласно которым США применяют санкции и превращают доллар в оружие, пользуясь тем, что он является мировой резервной валютой. Такая ситуация, добавил модератор встречи, подталкивает некоторые страны к вступлению в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и дедолларизации. «Мы не видим ничего, что свидетельствовало бы о значительном движении к дедолларизации в мировой финансовой системе», — утверждал Нельсон. Он добавил, что его не беспокоят такого рода заявления.