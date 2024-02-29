Минфин после заявления Путина готовит предложения по налогообложению

По его словам, расходы на анонсированные в послании Федеральному собранию инициативы не приведут к разбалансировке бюджета. «Все те решения, которые мы сегодня услышали, все поручения, которые были даны, будут осуществляться в рамках бюджетной сбалансированности, поскольку бюджет — это основа макроэкономической стабильности», — сказал Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».