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Минфин после заявления Путина готовит предложения по налогообложению

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что законодательные инициативы по дифференциации налогообложения уже есть и будут проработаны в 2024 году. Так он прокомментировал предложение президента Владимира Путина о модернизации налоговой системы, прозвучавшее в в послании Федеральному собранию.
Источник: РИА "Новости"

«О чем говорил президент? О том, что необходимо сделать более справедливое налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательные инициативы по этому вопросу. Будем работать и с бизнесом», — сказал Силуанов журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, расходы на анонсированные в послании Федеральному собранию инициативы не приведут к разбалансировке бюджета. «Все те решения, которые мы сегодня услышали, все поручения, которые были даны, будут осуществляться в рамках бюджетной сбалансированности, поскольку бюджет — это основа макроэкономической стабильности», — сказал Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

В послании Федеральному собранию президент поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года. По словам Владимира Путина, необходимо подумать над увеличением налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Он также заявил о необходимости «закрыть всяческие лазейки», которыми пользуются некоторые компании для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей.