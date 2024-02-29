ИИ на бирже США: предвестник мирового кризиса или революция

Взрывной рост цены акций Nvidia начался с начала 2023 года — цена бумаг выросла в 3 раза за полгода до 424 долларов. Потом наступило затишье. Новый скачок цен был зафиксирован в начале 2024 года — почти в 1,6 раза до исторического максимума в 823,9 доллара к 23 февраля, согласно данным биржи.
С начала года биржевая стоимость компании Nvidia выросла на 740 млрд долларов. Это лучше результата Amazon и Alphabet (материнская компания Google). Таким образом, она стала третьей по величине американской компанией после Microsoft и Apple благодаря реакции инвесторов на сильные финансовые и производственные результаты компании.
21 февраля Nvidia опубликовала очередной хороший отчет, почле чего ее бумаги взлетели сразу на 16%. В пике капитализация Nvidia выросла на всю биржевую стоимость Netflix, популярного развлекательного интернет-сервиса. Так, рыночная стоимость Nvidia выросла на 267 млрд, до 2 трлн долларов. Капитализация Netflix на тот момент была 254 млрд долларов.
Темная лошадка или старожил
Nvidia была создана в США в начале 90-х годов прошлого века, а 22 января 1999 года провела первичное размещение своих акций (IPO) по цене 12 долларов за одну бумагу на бирже высокотехнологичных компаний NASDAQ, согласно информации компании.
Но первый год ее акции стоили даже менее 1 доллара.
Только летом 2016 года котировки Nvidia превысили цену размещения, согласно данным биржи. Рыночная стоимость компании росла по мере развития. С 2000 года Nvidia быстро продвигалась в разработке графических процессоров, 3D-графики и заняла четверть рынка к концу 2007 года. Основным конкурентом Nvidia был Intel.
Одновременно Nvidia создавала библиотеки с графическим ускорением для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений в разных сферах — от автопрома до нейросетей.
Можно было бы говорить о раздутой популярности Nvidia в сфере ИИ, но компания не новичок в этой сфере. В 2102 году была создана самообучаемая нейронная сеть AlexNet для распознавания изображений на базе графических процессоров Nvidia. Это время называют началом новой технологической революции и борьбы за лидерство в разработке искусственного интеллекта. В борьбу включились американские компании Nvidia, Google, Microsoft, китайские разработчики.
Так, Baidu создала систему глубокого обучения Deep Speech 2. Эти компании первыми использовали графические процессоры Nvidia. Нейросети показывали высокие результаты IQ-теста, быстро изучали английский и китайский языки. Продукты Nvidia предоставляли высокую производительность и простое программирование. Графические процессоры компании встречаются в настольных компьютерах, ноутбуках, серверах или суперкомпьютерах, в облачных технологиях Amazon, IBM и Microsoft, в разработках беспилотного транспорта, применяются в научных исследованиях.
«Сегодня более 4 миллионов разработчиков создают тысячи приложений для ускоренных вычислений. Более 40 000 компаний используют технологии Nvidia AI, включая 15 000 глобальных стартапов», — утверждается в исторической справке компании.
Сейчас Nvidia предлагает свои разработки ИИ и для видеоигр, и для всех сфер, где это востребовано, включая языковые модели (распознавание, самообучение, речь), цифровую экономику. Глава Nvidia Дженсен Хуанг не видит будущего для программистов — наступает «новая компьютерная эра». «Мы создадим технологию, которая лишит людей необходимости программировать», — заявил он.
Языком программирования станет человеческий, поскольку компьютер с ИИ обладает языковыми моделями и ему достаточно понять, что от него хотят, считает Дженсен Хуанг.
«Компьютеру с ИИ неважно кто и как программирует, поскольку он понимает не только текст и цифры. Теперь он может понять мультимодальность, и именно поэтому эта компьютерная революция повлияет на каждую отрасль», — говорит он.
Успех или пузырь
Сейчас компания Nvidia признана лидером на рынке графических ускорителей для обучения ИИ-моделей, а за последние 10 лет цена ее акций выросла в 200 раз.
Или может быть рынок повторяет историю лопнувшего пузыря «доткомов» в 2000 году, когда от интернет-технологий ожидали чудесного преображения глобальной экономики и обогащения инвесторов? Так, индекс Nasdaq вырос в пять раз с 1995 по 2000 год, но затем к октябрю 2002 года потерял весь накопленный рост. За ним примерно таким же темпом упали остальные индексы.
«Чипы Nvidia лежат в основе всех самых передовых систем искусственного интеллекта», — пояснил Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
По-прежнему ведутся дискуссии вокруг связи тех или иных информационных систем с искусственным интеллектом, тем не менее доля Nvidia на рынке аппаратного обеспечения для сферы ИИ оценивается более чем в 80%.
«Сила тренда развития рынка такова, что продажи компании в последнем отчетном квартале более чем в три раза превышают показатели прошлого года (квартал, год к году) и прогнозы менеджмента оптимистичны», — напомнил он.
«Тем не менее в бумагах IT-гиганта наблюдается перегрев», — считает эксперт.
Примерно пятая часть капитализации американских компаний так или иначе связана с искусственным интеллектом. Это и феноменальный рост с начала года почти в 3 раза стоимости акций компании Super Micro, которая называется поставщиком оборудования для ИИ-проектов.
Блеск семерых
Примерно 29% в индексе S&P 500 (включает акции 500 ведущих компаний и охватывает около 80% доступной рыночной капитализации) приходится на «Великолепную семерку» — Alphabet, Amazon, Apple, Meta (деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена), Microsoft, Nvidia и Tesla.
«И дело не только в “разгоне” акций отдельного эмитента на волне хайпа вокруг ИИ, но и в уходе инвесторов от риска. При риске технической коррекции широкого рынка акций США инвесторы “уходят” в бумаги крупнейших по капитализации компаний (а Nvidia третья по этому показателю в мире), надеясь переждать волатильность», — пояснил Евгений Миронюк.
«Сумасшедший рост акций Nvidia прежде всего обусловлен спросом на инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, — считает управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов. — А количество публичных компаний, которые напрямую получают выгоду от спроса на новую технологию, можно пересчитать по пальцам. Поэтому в некоторой степени создается эффект узкого горлышка, когда денег, которые готовы инвестировать, много, а количество компаний ограничено».
Но рост акций Nvidia имеет под собой фундаментальное основание, отметил он. По итогам 2023 года прибыль компании выросла почти в 6 раз. И сейчас компания оценена в 60x по P/E (отношение цены акции к прибыли на акцию), что по историческим меркам для нее недорого. «С одной стороны, инвесторы ожидают дальнейшего роста прибыли в этом году и форвардный P/E 30x, что в случае реализации этого сценария может дать 30−50% к текущим котировкам», — прогнозирует инвестор.
«С другой — все будет зависеть от того, какую реально выгоду компании получат от внедрения искусственного интеллекта. Так как многие начинают внедрять его на волне хайпа, как это, например, было с биткоином несколько лет назад. Кстати, тогда акции Nvidia тоже были на острие атаки», — напомнил Сергей Попов.
По его мнению, если эффект окажется не таким, как это могли ожидать, то инвестиции в искусственный интеллект могут скорректироваться, а значит, упадет и спрос на продукцию Nvidia. К тому же многие компании работают над собственными решениями в этой сфере, что тоже может снизить спрос на продукцию Nvidia. «В качестве примера можно привести Tesla, которая была первопроходцем в сфере электромобилей, но сейчас ей приходится конкурировать с множеством других компаний, которые порой предоставляют более качественную и дешевую продукцию», — отметил Сергей Попов.
«Именно безумное ралли “а-ля Тесла” 2018−2023 годов последние события в акциях NVidia больше всего и напоминают», — считает экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский.
Он напомнил о библейском изречении «не сотвори себе кумира». «Запад буквально помешан на “сотворении себе кумиров”. Особенно важно для него было найти подходящую кандидатуру для “жёлтой майки лидера” после осознания “пробуксовки” таких любимчиков публики, как Apple и Tesla», — пояснил он.
Но экономист признал, что ралли в NVidia возникло не на пустом месте.
«Говорить о том, что компания “поднялась” исключительно на текущем хайпе ИИ — это упрощение. На самом деле, NVidia ещё до запуска массового производства чипов для ИИ, глубоко специализировалась в создании карт GPU — в частности, их специфических серий, предназначенных для криптомайнинга», — рассказал Владимир Рожанковский.
Один из последних эталонов качества и скорости — NVidia GeForce RTX 3090 Ti, представляющий собой обновление и без того мощной модели RTX 3090, являющейся выдающимся GPU в серии NVidia RTX 30. В начале 2024 года на рынке были представлены ещё более свежие апгрейды легендарной модели — RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Super и RX 7600 XT.
«Эти карты построены на архитектуре Ampere, что улучшает процесс майнинга благодаря своей повышенной производительности. В этом смысле, у компании имеется хорошая горизонтальная диверсификация, и, хотя бы этим обстоятельством она выигрывает у тех же Apple и Tesla, не говоря уже о производителях вакцин — таких как Moderna и BioNTech — акции которых моментально просели после завершения пандемии коронавируса», — считает управляющий директор Trade123.
Феноменальный рост акций Nvidia произошел по двум причинам, считает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
Во-первых, массовая перекупленность первой пятерки технологических компаний — Meta (деятельность компании признана в России экстремистской и запрещена), Amazon, Apple, Netflix, Google. Они одно время оттягивали на себя часть платежеспособного спроса и тоже занимались разработкой графических ускорителей, видеокарт
«По сути, Nvidia стала безальтернативной возможностью для инвесторов всего мира инвестировать в ликвидные бумаги компании — производителя графических ускорителей для дата-центров», — пояснил Олег Абелев.
Вторая причина — это рост спроса на дата-центры с развитием технологий ИИ и машинного обучения. Требования к дата-центрам растут также, как и их количество. Растет также спрос на оборудование для дата-центров. «Логично, что Nvidia сейчас является бенефициаром этих трендов, что выражается в росте выручки компании и котировок ее бумаг», — отметил он.
«Около 20% капитализации всех публичных американских компаний — это компании, работающие в сфере ИИ. И это не предел. Причем так было всегда. Напомню, что в момент бума “доткома” в 2001 году капитализация компаний в области информационных технологий также была высокой», — рассказал Олег Абелев.
По его оценке, потенциал роста акций Nvidia остается высоким, компания вполне может удвоить выручку по итогам 2024 года.
«Сравнивать спрос на бумаги Nvidia и Tesla некорректно. Спрос на Tesla был связан с тем, что компания продавала ожидания. А Nvidia продает конкретный востребованный на рынке продукт. Многие покупали акции Tesla ожидая сильно растущего портфеля заказов компании. Когда стало понятно, что ожидания разошлись с реальностью, стоимость акций упала более чем на 50%», — считает Олег Абелев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».