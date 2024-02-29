ИИ на бирже США: предвестник мирового кризиса или революция

По его мнению, если эффект окажется не таким, как это могли ожидать, то инвестиции в искусственный интеллект могут скорректироваться, а значит, упадет и спрос на продукцию Nvidia. К тому же многие компании работают над собственными решениями в этой сфере, что тоже может снизить спрос на продукцию Nvidia. «В качестве примера можно привести Tesla, которая была первопроходцем в сфере электромобилей, но сейчас ей приходится конкурировать с множеством других компаний, которые порой предоставляют более качественную и дешевую продукцию», — отметил Сергей Попов.