Эксперт считает, что рост стоимости биткойна может превысить $100 тыс. до конца 2024 года

АЛМА-АТА, 29 февраля. /ТАСС/. Цена биткойна во второй половине года потенциально может превысить $100 тыс. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС казахстанский финансовый аналитик, эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев.
«Если процесс продолжится, думаю, потенциально цена может вырасти даже намного больше, чем $100 тыс. В мировой финансовой системе все еще много денег и они сейчас активно перетекают в криптовалюту. При этом биржевой регуляции здесь нет. Это значит, что потенциально цена тут может запросто как упасть до нуля, так и вырасти в одночасье хоть до 1 млн. Здесь нет механизмов, регулирующих волатильность», — отметил эксперт, комментируя рост стоимости биткойна.
По его словам, «сам этот рост для тех, кто имеет отношение к криптовалютам, не стал удивительным, это ожидалось весь 2023 год, особенно со второй половины, когда пошли первые разговоры и первые подвижки в сторону подачи заявок на биткойн-ETF».
Другим фактором роста первой криптовалюты стало, по словам Бейсембаева, ожидание в апреле текущего года халвинга — сокращения добычи майнеров вдвое. «Халвинг не в первый раз происходит, и каждый раз либо в преддверии халвинга и сразу после него это вызывало бурный рост [стоимости биткойна]», — напомнил аналитик. Также, по оценке Бейсембаева повышение цены биткойна может быть отчасти связано с показателями компании Nvidia, квартальная прибыль которой превысила все ожидания, и компания «выросла до каких-то безумных высот». «Ровно до этого бурного роста биткойна мы наблюдали за бурным ростом Nvidia», — сказал Бейсембаев.
«Те, кто имеет прибыль, ее фиксирует, у них образуется определенный кэш, и этот кэш перетекает в том числе на криптовалютный рынок потому что деньги не могут просто так лежать, их надо куда-то пристраивать. И это тоже одно из объяснений, почему биткойн так растет», — считает эксперт. При этом он заметил, что сейчас «не стал бы рекомендовать [покупать биткойн]». «Биткойн — крайне волатильный инструмент, и даже на его росте вы можете потерять свои деньги, потому что там случаются коррекции и коррекции довольно большие. А биткойн торгуется еще и с каким-то кредитным плечом, пусть и с небольшим», — сказал эксперт.
История биткойна
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».