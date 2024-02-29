Эксперт считает, что рост стоимости биткойна может превысить $100 тыс. до конца 2024 года

«Те, кто имеет прибыль, ее фиксирует, у них образуется определенный кэш, и этот кэш перетекает в том числе на криптовалютный рынок потому что деньги не могут просто так лежать, их надо куда-то пристраивать. И это тоже одно из объяснений, почему биткойн так растет», — считает эксперт. При этом он заметил, что сейчас «не стал бы рекомендовать [покупать биткойн]». «Биткойн — крайне волатильный инструмент, и даже на его росте вы можете потерять свои деньги, потому что там случаются коррекции и коррекции довольно большие. А биткойн торгуется еще и с каким-то кредитным плечом, пусть и с небольшим», — сказал эксперт.