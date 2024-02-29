Двое российских бизнесменов из списка Forbes отказались от гражданства

В России у Veeam было три офиса, но в марте 2022 года она объявила о приостановке всех продаж в России и прекращении всех бизнес-операций. В июне 2023 года две российские компании — Veeam Software, ООО «Виэм Рус» и ООО «Эмаст Софтвер Корпорэйшн» были закрыты по решению учредителей. Правда, у ее клиентов в России осталась техподдержка программных продуктов через партнеров, уточнил собеседник Forbes.