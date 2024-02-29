Доля офлайн микрозаймов в четвертом квартале 2023 года сократилась до 40%

По итогам 2023 года портфель займов МФО составил 365,7 млрд рублей против 294,5 млрд рублей годом ранее, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные СРО «Мир». При этом в четвертом квартале 2023 года ростпортфеля был минимальным — всего 5%.
При этом в четвертом квартале доля онлайн-займов выросла до 60,2%, год назад она составляла 52,1%. Доля могла быть еще больше, если бы не традиционный рост офлайн-выдачи на фоне роста спроса на заемные средства в преддверии новогодних праздников.
Однако в СРО «Мир» считают, что «портфель офлайн-займов достиг плато, в будущем этот сегмент будет сокращаться, однако плавно и постепенно». «Не исключено, что по итогам 2024 года перекос в сторону интернет-кредитования станет еще более значительным», — полагает гендиректор Creditter Игорь Смирнов.
«Для самих клиентов важна скорость принятия решения. Именно скорость выдачи займа для большинства россиян является основным преимуществом микрофинансовых организаций. Этот фактор оказался наиболее важным как для заемщиков (28%), так и для потенциальных клиентов МФО (24%)», отметили в СРО «Мир».
По данным исследования Webbankir, основным фактором (76,1%) при выборе МФО является возможность взять заем онлайн, вторым по важности (64,8%) — скорость одобрения заявки, притом величина процентной ставки важна только для 52,8% респондентов.
Тем не менее в ряде регионов сохраняется актуальность физических офисов МФО. По словам коммерческого директора Summit Group Елены Малышевой, там «по-прежнему достаточно много клиентов, которые предпочитают очное общение, посещение офиса», несмотря на то, что доля онлайн-займов в выдачах МФК «Саммит» в 2023 году выросла на 4 п. п., до 97%.
В 2023 году доля граждан, которые повторно обращаются в МФО, достигла 83,4% от общего числа заемщиков, что стало максимальным значением с третьего квартала 2020 года.