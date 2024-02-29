Доля офлайн микрозаймов в четвертом квартале 2023 года сократилась до 40%

При этом в четвертом квартале доля онлайн-займов выросла до 60,2%, год назад она составляла 52,1%. Доля могла быть еще больше, если бы не традиционный рост офлайн-выдачи на фоне роста спроса на заемные средства в преддверии новогодних праздников.