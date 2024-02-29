ЦБ рекомендовал финорганизациям минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами

Легализация крипторынка в России обсуждается уже не первый год. Однако дискуссия приобрела новый виток после введения жестких антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, Минфин и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте обойтись не получится. Позднее в Банке России подтвердили дискуссии, подчеркнув, что регулятор выступает против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России.