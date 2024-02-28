Восток не ладит с палладием. Сможет ли Норникель заместить уходящие рынки в Китае

Бедный купорос.
По итогам 2023 года Норникель зафиксировал снижение производства по ключевым показателям корзины цветных металлов. Выпуск никеля упал на 5%, до 209 тыс. тонн, производство меди снизилось на 2%, до 425 тыс. тонн, а объем выработки палладия сократился на 4%, до 2,692 млн унций. Единственным металлом, чье производство выросло, стала платина — но на скромные 2%, до 664 тыс. тройских унций.
Помимо локальных процессов: снижения добычи руды, модернизации производств, тестирования и ввода в строй нового оборудования, — на Норникель продолжают оказывать влияние два ключевых фактора: это риски сбыта на внешних рынках и мировые цены на основную корзину цветных металлов. Сейчас они торгуются на относительно невысоких уровнях.
В начале 2024 года долларовые котировки никеля и палладия на Лондонской бирже металлов оказались почти на 30% ниже среднего значения за 2023 год, а цена на медь уменьшилась примерно на 3% по сравнению со средней ценой год назад.
Как следствие, выручка Норникеля за 2023 года упала на 14,6%, до $14,4 млрд из-за падения цен на металлы на мировых рынках. Чистая прибыль потеряла 51%, составив $2,9 млрд на фоне снижения выручки и отрицательных курсовых разниц.
Третий внутренний фактор 一 это масштабная инвестиционная программа, которая требует периодических остановок производства. Например, на середину 2024 года запланировано проведение ремонта печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода.
По совокупности процессов в 2024 году Норникель запланировал сокращение производства цветных металлов в натуральных показателях. И 2024 год не станет последним в череде ремонтов на предприятиях: впереди холдинг ждет еще несколько лет инвестиционного цикла.
Китай поставил за платину.
Изменить ситуацию могли поставки на новые рынки. Согласно данным таможенного управления КНР, в 2023 году Китай увеличил общие закупки платины на 18%, до 101,7 тонны, при этом темпы роста поставок из России в 2023 году были гораздо более существенными. В результате роста поставок Россия увеличила долю в импорте платины Китаем с 10 до 25%.
Поднебесная сократила объемы закупок палладия на 6%, до 26,2 тонны, но общая доля российского сырья, наоборот, выросла с 34 до 64%. В 2024 году поставки платины и палладия из России в Китай могут увеличиться еще на 10%.
Драйвером спроса на данные металлы выступает рост автомобильного сектора в Китае: платина и палладий применяются в производстве катализаторов для двигателей внутреннего сгорания, причем при сборке популярных в Китае гибридных автомобилей используется больше палладия, чем в классических машинах.
Попасть в сплит.
Норникель увеличивает объем поставок на азиатские рынки, однако они не в состоянии полностью заместить обороты добычи. Доля продаж в Европу уже упала с 47% до 24%, доля Северной и Южной Америки — с 15 до 10%. Объем поставок в страны Азии увеличился с 31 до 54%, а поставки на внутренний рынок и рынок стран СНГ — с 7 до 12%.
Согласно прогнозу компании в 2024 году объемы производства без учета Быстринского ГОК снизятся для всех металлов. Минимальное падение на 1−6%, 334−354 тыс. тонн, ожидается в сегменте меди, более умеренное — в никеле, до 7−12%, или 184−194 тыс. тонн.
А сокращение в палладии и платине будет более радикальным — до 9−15% по сравнению с 2024 годом.
В совокупности, с нашей точки зрения, с учетом факторов давления на Норникель со стороны напряженности на мировых рынках и объемной инвестиционной программы ценные бумаги горнодобывающего холдинга пока не выглядят привлекательными на кратко- и среднесрочном горизонте.
Локальную привлекательность ценным бумагам в моменте может добавить грядущее дробление акций. Процедуру сплита, при которой 1 акция конвертируется в 100, Норникель планирует завершить в первом квартале 2024 года.
Дробление помогает увеличить ликвидность акций и их доступность для частных инвесторов — однако, в случае Норникеля, цена акций эмитента в диапазоне 14—16 тысяч рублей и так не выглядела заградительной.
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