Восток не ладит с палладием. Сможет ли Норникель заместить уходящие рынки в Китае

Норникель увеличивает объем поставок на азиатские рынки, однако они не в состоянии полностью заместить обороты добычи. Доля продаж в Европу уже упала с 47% до 24%, доля Северной и Южной Америки — с 15 до 10%. Объем поставок в страны Азии увеличился с 31 до 54%, а поставки на внутренний рынок и рынок стран СНГ — с 7 до 12%.