Власти обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа

Минфин подтверждает это в письме в Минэкономразвития (есть у «Известий»): в ЕЭК обсуждают проекта акта, который определит единую ставку пошлины для товаров, которые люди купили за границей в Сети. Ее предлагают установить в размере 5%, но не менее €1 за 1 кг. В Минфине уверены, что такой шаг экономически обоснован: ведь товары, которые ввозит в РФ обычная торговля, облагаются пошлинами.