В ФНС сочли излишним прописывать в законе критерии дробления бизнеса

Предложение «Опоры России» к законодателям состоит в том, чтобы не предъявлять бизнесу претензии о недоплате налогов за три года, а только за текущий год. «Когда за три года по понятию, которого нет в Налоговом кодексе, доначисляют НДС, налог на прибыль, штраф, пени, то бизнес, который десятилетиями иногда работал, просто убивается и доводится до банкротства», — подчеркнул Калинин. Он привел в пример охранное предприятие в Томске, у которого было три фирмы, поскольку для их деятельности нужны были разные лицензии. ФНС доначислила им 80 млн руб. налогов, в результате чего предприятие обанкротилось.