В Америке прибавилось пенсионеров-миллионеров

Благоприятная ситуация на фондовом рынке и ослабление инфляции в конце прошлого года привели к тому, что в США заметно выросли объемы средств на наиболее популярных среди населения пенсионных счетах (401к). Средний объем средств на таких счетах достиг $118,6 тыс., что на 14% больше, чем годом ранее. А число обладателей пенсионных счетов с $1 млн увеличилось на 11,5%.
Эксперты полагают, что более значительные объемы средств на таких счетах позволяют гражданам чаще брать оттуда деньги в непредвиденных обстоятельствах, чтобы не использовать более дорогостоящие кредиты.
Финансово-инвестиционная компания Fidelity опубликовала вчера данные о динамике средств граждан США на наиболее популярных пенсионных счетах по итогам прошлого года. По итогам анализа более 45 млн пенсионных счетов типа 401к, 403b и IRA, которые находятся в управлении Fidelity, выяснилось, что средний объем средств на них достиг рекордного уровня за последние два года.
Так, например, средний объем средств на пенсионных счетах типа 401k составил $118,6 тыс., тогда как годом ранее — $103,9 тыс. На счетах IRA — $116,6 тыс. по сравнению с $104 тыс. годом ранее. На счетах 403b — $106,1 тыс., тогда как годом ранее — $92,7 тыс. Количество пенсионных счетов 401k с семизначной суммой в четвертом квартале прошлого года выросло на 20%, а за весь прошлый год — на 40%, до 422 тыс. А число обладателей пенсионных счетов с $1 млн увеличилось на 11,5%.
Аналитики объясняют столь существенный рост средств на пенсионных счетах американцев благоприятной конъюнктурой на фондовом рынке, что позволило управляющим компаниям повысить доходность операций с акциями, облигациями и другими активами и, как следствие, преумножить объем пенсионных накоплений граждан.
Индекс Nasdaq в прошлом году вырос на 43%, индекс S&P 500 — на 24%, индекс Dow Jones — на 13%. К концу года в США также заметно замедлилась инфляция, что также способствовало росту накоплений на счетах. В декабре прошлого года инфляция составила 3,4%, тогда как в декабре 2022 года — 6,5%.
Эксперты полагают, что рост средств на пенсионных счетах позволит людям меньше пользоваться кредитами при непредвиденных обстоятельствах.
По федеральным законам США гражданин может временно воспользоваться не менее 50% от своих средств на пенсионном счету, то есть чуть более $50 тыс.— с учетом среднего размера счета по итогам прошлого года ($106−118,6 тыс.). И это уже происходит — в прошлом году к займу средств со своих пенсионных счетов в США прибегли 8,9% владельцев таких счетов. Годом ранее таких было 7,8%.
При этом американские СМИ отмечают, что значительная часть работающего населения все еще не пользуется такими пенсионными счетами. По данным Бюро трудовой статистики США, 73% работающих имеют трудовые контракты, которые позволяют пользоваться пенсионными накопительными счетами типа 401к, 403b и IRA. Однако пользуются ими лишь 56% работников.
Евгений Хвостик.