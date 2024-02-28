В Америке прибавилось пенсионеров-миллионеров

По федеральным законам США гражданин может временно воспользоваться не менее 50% от своих средств на пенсионном счету, то есть чуть более $50 тыс.— с учетом среднего размера счета по итогам прошлого года ($106−118,6 тыс.). И это уже происходит — в прошлом году к займу средств со своих пенсионных счетов в США прибегли 8,9% владельцев таких счетов. Годом ранее таких было 7,8%.