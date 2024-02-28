Страны БРИКС могут создать общую цифровую платежную платформу

По итогам года российский Минфин и Банк России совместно с партнерами по БРИКС подготовят доклад лидерам стран организации по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет содержать перечень инициатив и рекомендаций.
Результатом проработки доклада станет выход на ряд практических инициатив, одной из них может стать платформа «BRICS Bridge». Речь идет о создании многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы. Она поможет сблизить финансовые рынки стран-участниц организации и увеличить взаимный торговый оборот, подчеркнули в Минфине.
Отдельный акцент на встрече был сделан на повышении доли национальных валют во взаимных расчетах. В качестве одной из важных задач на текущий год названа плавная интеграция новых членов БРИКС в работу организации и укрепление сотрудничества.
27 февраля посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука сообщил, что присоединения к БРИКС ожидают 25 стран.