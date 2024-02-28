Россиянам рассказали о рекордном подорожании китайских автомобилей

С 1 февраля 2024 года на гибриды и электромобили, официально ввозимые в страну, перестал распространяться порядок упрощенной сертификации. Начиная с этого времени поставщик должен оформлять полноценное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что занимает длительное время и существенно дороже, чем легализация машин по прежней упрощенной процедуре.